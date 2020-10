Keno comemora a reabilitação do Atlético-MG e exalta Sampaoli

Já está virando rotina. Keno mais uma vez foi o destaque em uma vitória do Atlético-MG, dessa vez neste sábado, sobre o Goiás, por 3 a 0, no Mineirão, pela 15.ª rodada do Brasileirão. O atacante marcou um gol e deu duas assistências, além de criar outras boas jogadas.

Principal jogador do Atlético-MG, Keno comemorou a vitória depois da derrota para o Fortaleza, por 2 a 1, na última quarta-feira, e negou que os resultados de Flamengo e São Paulo, em jogos também disputados neste sábado, tenham colocado uma pressão a mais no time alvinegro.

“A gente tem que pensar na gente em primeiro lugar e esquecer dos outros. É pensar em jogo a jogo e manter a concentração. A gente sabia que essa vitória era muito importante, principalmente porque perdemos para o Fortaleza. Mas isso não nos abalou, porque entramos com a cabeça erguida”, comentou Keno.

Com oito gols em 14 jogos neste Brasileirão, o atacante de 31 anos vive um dos melhores momentos da sua carreira. Ele destacou a influência do técnico argentino Jorge Sampaoli em sua evolução.

“Ele conversa bastante comigo, sabe do meu potencial e me oriente para ocupar o melhor espaço dentro de campo. Tudo o que ele pede nos treinamentos eu procuro fazer no jogo. Tem que respeitar porque ele sabe o que fala”, destacou Keno.

Na liderança isolada do Brasileirão, com 30 pontos, o Atlético volta a campo na quarta-feira contra o Fluminense, novamente no Mineirão, pela 16.ª rodada. O time agora tem uma série de 12 vitórias seguidas em casa.

