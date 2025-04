Kennedy vai a funeral de menina vítima de sarampo no Texas

NOVA YORK, 7 ABR (ANSA) – Em meio ao pior surto de sarampo nos Estados Unidos dos últimos anos, o secretário de Saúde e Serviços Humanos do país, Robert F. Kennedy Jr, que chegou a minimizar a eficácia das vacinas na prevenção de doenças, compareceu no último domingo (6) ao funeral de uma menina de oito anos vítima da atual epidemia, a segunda morte entre crianças no estado do Texas.

Kennedy, que foi ao velório “para consolar a família e a comunidade”, mudou seu posicionamento ao escrever no X que “o modo mais eficaz para barrar o avanço do sarampo é através da vacina”.

As duas crianças não eram vacinadas.

O secretário de Saúde também contabilizou “642 casos confirmados de sarampo em 22 estados, [sendo] 499 deles no Texas” até ontem.

Quanto ao presidente dos EUA, Donald Trump, ao ser questionado sobre o tema por jornalistas a bordo do Air Force One, disse que “até agora [há] um número relativamente pequeno de pessoas [com sarampo] em relação ao que estamos falando”. Citado pela AFP, ele acrescentou que se o surto “progredir, teremos que agir com força”, sem no entanto dar mais detalhes.

(ANSA).