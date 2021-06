Kenin perde o primeiro set mas se classifica para as oitavas de Roland Garros

A tenista Sofia Kenin, nº 5 do mundo e semifinalista no ano passado, reagiu e venceu a também americana Jessica Pegula (29ª) por 4-6, 6-1, 6-4 em 1 hora e 56 minutos do jogo, neste sábado pela 3ª fase do torneio de Roland Garros.

“Eu sabia que seria difícil e estou muito orgulhosa por ter lutado para me livrar dos problemas”, comentou a vencedora do Aberto da Austrália em 2020.

Kenin terá pela frente nas oitavas de final Maria Sakkari (18º) ou Elise Mertens (15º) que se enfrentam também neste sábado.

O primeiro set foi bastante caótico: depois de abrir uma vantagem de 4-2, Kenin não conseguiu resistir à reação de Pegula que venceu quatro games e fechou o set.

No segundo, Kenin começou arrasadora e fez 4-0. Com 4-1, ela venceu os dois games seguntes e venceu o set.

No terceiro e último, quando o nervosismo e o cansaço começaram a aparecer, Kenin sacou para levar o jogo a 5-4, e não perdoou mais.

Com sua vitória na primeira fase em Paris, Kenin, de 22 anos, havia encerrado uma sequência de quatro derrotas consecutivas no saibro.

— Resultados do 7º dia do torneio de Roland Garros:

– Simples feminino (3ª fase):

Sloane Stephens (EUA) x Karolina Muchova (CZE/N.18) 6-3, 7-5

Barbora Krejcikova (CZE) x Elina Svitolina (UCR/N.5) 6-3, 6-2

Sofia Kenin (EUA/N.4) x Jessica Pegula (EUA/N.28) 4-6, 6-1, 6-4

Marta Kostyuk (UCR) x Varvara Gracheva (RUS) 6-1, 6-2

./bds/av/ig/iga/pm/aam

