Kenedy, Vitinho, meio-campo e mais: o que ficar de olho no Flamengo contra o Fortaleza Vitinho é um dos líderes em assistências do Flamengo na temporada e será peça chave para um triunfo; já Kenedy ainda busca uma maior sequência de jogos no Brasileirão

Na noite deste sábado, o Flamengo enfrenta o Fortaleza na Arena Castelão, às 19h, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o encontro de dois times que estão empatados no G4 com 39 pontos e brigam pelo título da competição. Por isso, a seguir, o LANCE! mostra o que ficar de olho no Rubro-Negro dentro de campo.

> Fla acertou a renovação da Geração 85; veja a situação contratual do elenco

Kenedy: reforço do Flamengo para a temporada, o atacante tem apenas quatro jogos disputados no Brasileirão deste ano. Um deles, inclusive, no último compromisso do Rubro-Negro, contra o Red Bull Bragantino, quando entrou aos 32 minutos da etapa final. Dessa forma, será interessante ver se Kenedy ganhará mais minutos em campo para finalmente produzir em alto nível com a camisa do Fla.

Vitinho: meia-atacante tem substituído Arrascaeta e já igualou o uruguaio como líder do Flamengo em assistências na temporada, com 13. Vitinho, inclusive, foi peça importante no empate contra o Red Bull Bragantino e, mais uma vez, será essencial para o Rubro-Negro vencer o Fortaleza, no Castelão.

Retornos: contra o Red Bull Bragantino, o Flamengo não pode contar com Filipe Luís e com Diego Alves. Para o jogo desta noite, contudo, eles estarão à disposição do técnico Renato Gaúcho. A volta do lateral-esquerdo é a principal, sobretudo porque Renê sofreu para marcar o ataque do Massa Bruta. Assim, a volta do camisa 16 trará qualidade na saída de bola e segurança na defesa para o Rubro-Negro.

> Veja a tabela do Brasileirão

No gol, a volta de Diego Alves também é importante. Gabriel Batista não comprometeu e chegou a fazer uma grande defesa, mas o titular da posição está em grande fase e foi um dos destaques da classificação para a final da Copa Libertadores.

Meio-campo: no último compromisso, o meio de campo do Flamengo pouco pode criar para, de fato, assustar o gol de Cleiton. Não por acaso, o Rubro-Negro teve apenas três finalizações na direção da meta do Massa Bruta em toda a partida. Dessa forma, o trio Willian Arão, Thiago Maia e Andreas Pereira precisa funcionar para o Flamengo ter boas chances de vencer o Fortaleza.

João Gomes: nesse cenário, citado acima, vale lembrar de uma peça que figurou pouco dentro de campo recentemente. João Gomes não atua desde o dia 15 de setembro e aparece no banco de reservas como opção ao técnico Renato Gaúcho para trazer qualidade ao meio do Flamengo. A ver se o camisa 35 voltará a ter oportunidades nesta noite.

E MAIS:

E MAIS:







Saiba mais