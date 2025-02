Kendrick Lamar recebe SZA e canta sobre briga com Drake no intervalo do Super Bowl

O rapper americano Kendrick Lamar fez o seu tão aguardado show do intervalo do Super Bowl 2025 neste domingo, dia 9, após ser apresentado pelo ator Samuel L. Jackson. Durante sua performance, ele cantou o hit ‘Not like us’, música na qual ele fala sobre briga com o também cantor Drake.

Lamar recebeu cinco Grammys durante a premiação que aconteceu no último dia 2. Além disso, o rapper também contou com a participação da cantora SZA em sua apresentação. A performance do cantor começou com ele em cima de um carro, acompanhado por dançarinos vestidos de vermelho, azul e branco.