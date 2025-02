Kendrick Lamar no Super Bowl: veja setlist e vídeos do show, que teve SZA e Samuel L. Jackson

Kendrick Lamar fez seu show no intervalo do Super Bowl LIX, disputado entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, em Nova Orleans, no Estado da Louisiana, nos Estados Unidos.

O palco visto de cima trazia nove quadrados iluminados, com quatro símbolos, um em cada ponta: triângulo, quadrado, bola e um “X”. A introdução foi feita por Samuel L. Jackson, que apareceu vestido como “Tio Sam”. O ator ainda apareceu em diversos outros momentos do show.

Kendrick Lamar apareceu usando uma jaqueta azul e calça jeans, cantando em cima de um carro, que foi aberto. Dezenas de dançarinos saíram de dentro do carro pela parte de baixo do palco, usando uniformes vermelhos, azuis e brancos. Posteriormente, os bailarinos formaram a bandeira dos Estados Unidos.

Com cerca de 7m30s de show, a cantora SZA surgiu no palco, vestida de vermelho. Havia dúvidas se o cantor apresentaria Not Like Us, que venceu cinco Grammys no dia 2 de fevereiro. A canção foi a penúltima apresentada por ele, ainda que não em sua versão completa, e evidenciou as críticas que costuma fazer ao rapper Drake.

Ao todo, foram 10 músicas cantadas em cerca de 13 minutos.

Setlist do show:

– Squabble up

– HUMBLE

– DNA

– Euphoria

– Man at the garden

– Peekaboo

– Luther (com SZA)

– All the Stars (com SZA)

– Not Like Us

– Tv off