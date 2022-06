Kelvin assina com time da 2ª divisão japonesa e será pago parcialmente com criptomoedas

Com passagens por grandes clubes brasileiros, Kelvin Mateus de Oliveira, de 29 anos, é o novo jogador do FC Ryukyu, da segunda divisão do futebol japonês. O clube anunciou a chegada do atacante brasileiro esta quinta-feira (8). O jogador estava sem clube e terá seus vencimentos pagos parcialmente em criptomoedas.

“O FC Ryukyu tem o prazer de informar que o futebolista Kelvin se juntou ao nosso emblema. Mais informa que uma parte do contrato do jogador será pago em criptomoedas”, escreveu o clube japonês ao anunciar o jogador.





Atualmente, o Ryukyu ocupa lanterna da J2 League, com 15 pontos somados em 20 jogos. Vendido pelo Paraná ao Porto, de Portugal, Kelvin teve passagens por Palmeiras, São Paulo, Vasco, Fluminense, Coritiba, Avaí, Botafogo e por último o Vila Nova, antes de fechar com o clube japonês.