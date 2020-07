Kelly Preston, atriz de ‘Jerry Maguire’, morre de câncer de mama aos 57 anos

A atriz americana Kelly Preston, de filmes como Jerry Maguire e Surpresa em Dobro, morreu neste domingo, 12, vítima de câncer de mama. A mulher de John Travolta tinha 57 anos e lutava secretamente contra a doença havia dois anos.

“Ela escolheu manter a luta em privado e recebeu tratamento por um tempo, com o apoio de familiares e amigos próximos”, disse um representante da família à revista People. “Ela era uma alma brilhante, linda e amorosa que se preocupava muito com os outros e deu vida a tudo que tocou.”

Kelly teve três filhos: Ella, de 20 anos, Benjamin, de 9, e Jett, que morreu em 2009 aos 16 anos de idade.

Em publicação nas redes sociais, Travolta agradeceu à equipe médica que cuidou da mulher e disse que “o amor e a vida de Kelly sempre serão lembrados”. O ator escreveu ainda que ela “lutou de maneira corajosa com o amor e apoio de muitos”.

John Travolta encerrou sua mensagem dizendo que passaria um tempo, agora, com os filhos. “Então, me perdoem de antemão se vocês não tiverem notícias nossas por um tempo. Mas saibam que sentiremos o amor de vocês nas semanas e meses que teremos pela frente enquanto nos curamos.”

Nascida em 13 de outubro de 1962 no Havaí, Preston estudou arte dramática na Universidade do Sul da Califórnia. Ela se tornou conhecida por seu papel no filme Irmãos Gêmeos (1988), ao lado de Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito. Sua estreia foi em 1985, em A Primeira Transa de Jonathan.

John Travolta e Kelly Preston se casaram em 1991. Os dois atuaram juntos no último filme dela: Gotti: O Chefe da Máfia, de 2018. Kelly Preston trabalhou ainda em Por Amor (1999), A Reconquista (2000) e Sentença de Morte (2007), além de Jerry Maguire: A Grande Virada (1996), em que interpretou a ex-namorada de Tom Cruise, e Surpresa em Dobro (2009).

Kelly também participou do clipe de She Will Be Loved, da banda Maroon 5.

Veja também