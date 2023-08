Kelly Osbourne diz ter evitado exposição durante gravidez para fugir de críticas ao corpo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/08/2023 - 16:02 Compartilhe

A atriz, cantora e apresentadora Kelly Osbourne, 38 anos, confessou que se escondeu durante a gravidez de seu primeiro filho para evitar críticas ao seu corpo. Na noite de terça-feira (1º), ela respondeu a um internauta, que ficou curioso por ela ter se ausentado da mídia durante a gestação.

Kelly deu à luz no final do 2022 um menino, fruto da sua união com Sid Wilson, 46, da banda de heavy metal Slipknot.

Filha do astro da música Ozzy Osbourne, 74, Kelly confessou que tinha receio de que pudessem falar sobre ela ter engordado.

Vale lembrar que a famosa já sofreu com obesidade e, há alguns anos, se submeteu a uma cirurgia de redução no estômago.

“Você fez algo no pescoço, no rosto? Você parece bem diferente. Também nunca vi uma foto sua grávida, contratou uma barriga de aluguel para gerar seu filho?”, quis saber o fã.

A artista, então, explicou o que aconteceu.

“Não, é apenas perda de peso [as mudanças no rosto]. Honestamente, eu só fiz botox”, avisou ela.

“Não tem fotos minhas grávidas, porque eu me escondi por nove meses pois eu não queria ser vítima de fat shaming [quando as pessoas ridicularizam corpos gordos]”, admitiu a famosa, que mostrou sua barriga de grávida em somente uma ocasião.

