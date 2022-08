Kelly Key mostra definição de abdômen em foto nas redes sociais e fala sobre sua rotina saudável

Da Redação 08/08/2022 - 16:05 Compartilhe

A cantora e influencer Kelly Key compartilhou nesta segunda-feira (8) no Instagram uma foto em que mostra seu abdômen extremamente definido. Ela também falou sobre sua rotina saudável para manter o físico, com fotos da academia e de sua refeição.

“Bom dia, Brasil! Rotina da manhã que amo! Aliás, amo rotina… ‘Sabendo por onde começar, fica mais fácil continuar'”, escreveu ela na postagem.

“Fazer todos os dias as mesmas coisas, com disciplina! Se o cérebro precisa gastar menos energia no momento do planejamento, sobra foco para executar a tarefa. Logo, nos tornamos mais produtivos!”, disse.

Confira:

https://www.instagram.com/p/ChAMifPMqYv/