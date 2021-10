Kelly Key em viagem a Angola, mostra imagens da casa da família no país

A cantora e influencer Kelly Key está com os filhos e o marido, Mico Freitas, viajando pela Angola e aproveitou para mostrar aos seus seguidores a casa da família, onde costumam se hospedar quando vão visitar o país.

Kelly Key explicou que a casa é de família, já que, Mico nasceu no país africano. A residência possui dependências privadas para os parentes e áreas comuns para a convivência de todos.

A cantora e o marido também possuem um apartamento no país, mas normalmente costumam se hospedar na residência que estão no momento.

Kelly começou mostrando a sala com TV, onde o filho caçula estava jogando vídeo-game com o primo, e a mesa de jantar, onde foi registrada a primeira foto com o marido, há 20 anos.

A influencer também mostrou a cozinha e a área de lazer, onde tem uma grande piscina. A residência possui dois andares, duas salas de convivência, hall principal de entrada e academia e diversos quartos.

O quarto onde seu marido, Mico, dormia quando mais jovem atualmente é ocupado pela filha mais velha de Kelly, Suzzana Freitas. Kelly Key e o marido dormem no quarto principal da casa, que conta com lavabo, escritório e banheiro nos dois pavimentos.

