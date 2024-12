Kelly Key diz que negou convite para participar do ‘BBB25’ com a filha

A cantora Kelly Key afirmou nesta segunda-feira, 30, que foi procurada pela produção do “Big Brother Brasil” 25 para participar do reality show, mas que recusou o convite da Rede Globo. Em uma postagem no Instagram, a artista negou os rumores de que ela e sua filha, a influenciadora Suzanna Freitas, estarão no elenco do programa.

“Sei que vocês acham que eu estarei lá com a Su na próxima edição, mas não estaremos”, afirmou. “Não vou mentir que até fomos sondadas. Mas eu, assim como nos outros convites que recebi para o BBB, neguei. Combino mais com assistir e torcer por amigos do que estar lá dentro como participante. Pelo menos, por enquanto…”, disse a cantora.

O nome de Kelly Key estava sendo especulado como um dos possíveis Camarotes – nome dado aos famosos que participam da atração – por fãs do programa. Na nova edição do reality, os participantes entrarão em duplas. A nova dinâmica, apelidada de “Laços”, colocará duas pessoas que já se conhecem para entrarem juntas na casa mais vigiada do Brasil.

Essa não é a primeira vez que a cantora fala sobre uma possível participação no BBB. Em 2020, Kelly revelou que foi procurada para participar da edição 20, mas que recusou pois não se enquadrava no perfil do programa.

Suzanna Freitas, de 24 anos, é filha de Kelly Key com o cantor Latino. A influenciadora tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e costuma fazer conteúdos sobre lifestyle.