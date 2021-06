Kelly Key aproveita dia de sol em piscina e fãs elogiam

Sempre belíssima, Kelly Key aproveitou o domingo (13) para compartilhar com os seguidores uma foto de maiô na piscina. A cantora de 38 anos curtiu o sol e desejou bom dia na legenda da publicação.

Os fãs ficaram abismados com a beleza de Kelly, e a exaltaram nos comentários. “Maravilhosa”, disse uma. “Bem sereia”, declarou outra. Ainda esta semana Negra Li revelou que fez um curso de pompoarismo com Kelly, e que foi muito beneficiada pelo fortalecimento do assoalho pélvico.

Confira:

