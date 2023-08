Kellogg tem lucro de US$ 357 milhões no 2º trimestre, alta de 9,51% na comparação anual

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/08/2023 - 9:01 Compartilhe

A Kellogg, fabricante norte-americana de cereais matinais, teve lucro líquido de US$ 357 milhões, ou US$ 1,03 por ação, no segundo trimestre deste ano, informou nesta quinta-feira (3) a companhia. O resultado representa avanço de 9,51% ante igual período do ano anterior, quando a companhia registrou lucro líquido de US$ 326 milhões, ou US$ 0,95 por ação. Já o lucro por ação ajustado ficou em US$ 1,25, acima do obtido em igual período do ano anterior, de US$ 1,18.

A receita no trimestre foi 4,6% maior na comparação anual, passando de US$ 3,86 bilhões para US$ 4,04 bilhões. Segundo a empresa, o crescimento nas vendas líquidas no segundo trimestre ficou acima da meta de longo prazo, com uma realização de preços contínua, liderada globalmente pelos snacks da marca. A região Ásia, Oriente Médio e África (Amea, na sigla em inglês) foi a única a apresentar queda nas vendas, de 3%, ante o segundo trimestre do ano passado. As vendas na América Latina tiveram incremento de 17%. A receita na Europa teve crescimento de 12%, e na América do Norte subiu 3%.

As vendas orgânicas da empresa, excluindo efeitos de aquisições, alienações e flutuações cambiais, subiram 7% na comparação com igual período de 2022. No segmento da América do Norte, o maior mercado da empresa, a alta foi de 4%. Na América Latina, as vendas orgânicas aumentaram 9%.

Para o acumulado de 2023, a empresa atualizou suas estimativas. Para vendas orgânicas, a companhia prevê alta de aproximadamente 7%, ante a orientação anterior de 6% a 7%, com base nos “fortes resultados do primeiro semestre”. Quanto ao lucro por ação ajustado, a companhia prevê queda entre 1% e 2%. A estimativa anterior era de queda entre 1% e 3%.

