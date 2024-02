Kellogg tem lucro de US$ 15 milhões no 4º tri de 2023 e reverte prejuízo do 4º tri de 2022

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/02/2024 - 13:09 Para compartilhar:

A Kellogg, fabricante norte-americana de cereais matinais, reportou lucro líquido de US$ 15 milhões no quarto trimestre de 2023, ante um prejuízo de US$ 152 milhões em igual período do ano anterior. O resultado por ação ficou em US$ 0,18.

No acumulado de 2023, o lucro líquido ficou em US$ 110 milhões, revertendo prejuízo de US$ 25 milhões no ano anterior. Por ação, o resultado foi de US$ 1,28.

A receita líquida da companhia no último trimestre do ano passado recuou 3,7% na base anual, ficando em US$ 651 milhões.

Já no acumulado de 2023, a receita líquida apresentou crescimento de 2,5%, e atingiu US$ 2,763 bilhões.

Para 2024, a Kellogg tem perspectiva anual de crescimento ajustado das vendas líquidas entre -1% e 1%.

A companhia afirmou que a marcação a mercados em hedge cambiais e commodities impactaram os resultados ao longo do ano e que a companhia teve que reconhecer nos resultados ajustes as marcações a mercado dos contratos de commodities e de moedas estrangeiras, justificando que houve mudanças entre os preços contratuais e os praticados pelo mercado.

A empresa registrou perda de marcação a mercado antes dos impostos de US$ 1 milhão no último trimestre de 2023 e de US$ 3 milhões no acumulado do ano. Além disso, registrou uma perda de marcação a mercado antes dos impostos de US$ 4 milhões e US$ 9 milhões para nos períodos trimestral e acumulado do ano findos em dezembro de 2022, respectivamente.

