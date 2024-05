Kéfera se revolta com doações em mau estado para as vítimas do RS: ‘Lixo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/05/2024 - 17:01 Para compartilhar:

A influenciadora Kéfera Buchmann rasgou o verbo diante de doações que recebeu para as vítimas do Rio Grande do Sul, que chegaram em péssimo estado e impossibilitadas de serem usadas. Ela está dedicada a arrecadar contribuições para os afetados pelas chuvas e enchentes na região e trabalha como voluntária em um ponto de coleta na capital paulista.

Na última segunda-feira, 13, ela usou as redes sociais para exibir as peças que vem recebendo e reclamar da postura das pessoas em enviar materiais sem condições de uso.

“Doação não é descarte”, avisou ela, mostrando, em vídeo publicado no Instagram, roupas e calçados sujos que recebeu.

“Estão jogando lixo nas doações”, lamentou a atriz.

Em uma série de Stories, a Kéfera compartilhou os bastidores do trabalho que vem realizando.

“Pelo amor de Deus, estamos fazendo a triagem e quando falamos que as coisas vêm em estado complicado é assim: sujo, cheio de lama e barro. É muita sacanagem doar um negócio nesse estado. O que vocês têm na cabeça? Doa o que gostaria de receber. E mandam uns troços que não dá para usar?”, disparou.

