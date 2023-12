Kéfera recusa convite para Farofa da Gkay, explica motivo e é criticada na web: ‘Chata’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2023 - 12:06 Para compartilhar:

Kéfera Buchmann recusou convite para participar da Farofa da Gkay, aniversário da influenciadora que ocorre em Fortaleza, no Ceará, e revelou o motivo nas redes sociais na segunda-feira, 4. A atriz, que já participou de outras edições do evento, disse que suas prioridades na vida mudaram. Contudo, ela virou alvo de críticas – o influenciador Thomas Santana, por exemplo, a chamou de “chata”. O Estadão tentou contato com a artista, mas não teve resposta até o momento desta publicação.

“Não vou. Fui convidada? Fui. Quis ir? Não quis. E outra, o [meu] canal voltou com tudo, tem vídeo novo toda semana, estou me dedicando muito para produzir. Ao longo da vida, vamos mudando nossas prioridades e vendo de fato onde a gente quer estar e onde não tem necessidade”, contou.

Outra razão da sua ausência na Farofa da Gkay é o foco de Kéfera na musculação e no trabalho. O estilo de vida dela, inclusive, traz novos hábitos. “Não consumo mais bebida alcoólica, não sinto mais vontade, não sinto mais necessidade. Essa coisa de ir para festa, de pegar gente, de beijar na boca, não sinto mais essa necessidade”, pontuou.

A artista continuou com as declarações e revelou não ser amiga dos influenciadores que vão para a Farofa da Gkay. “Já tive minha fase de ir lá e fazer essas bagunças? Já, mas agora eu sou uma adulta de 30 anos, não tenho mais paciência para essas coisas. Passou essa fase. Não me agrega mais. Vou ficar lá fazendo Stories fingindo que sou amiga da galera? Não sou.”

Para completar, Kéfera ainda opinou que as relações na Farofa da Gkay são falsas. “Sou uma pessoa que gosta de ter amizade de verdade. Tenho poucos amigos, mas eles são f*da. Você vai para esses rolês e fica todo mundo ‘ai, amigo, amigo, amigo’. Ninguém é amigo ninguém, essa é a verdade. É um fingimento do c*cete”, disse.

O influenciador Thomas Santana se revoltou com a opinião pública de Kéfera sobre o evento de Gkay. “Se ela fala aquilo ali da minha festa, eu ia arrasar ela, sabe por quê? Porque a Farofa é um evento bom, sim! Fui, comi, bebi. Uma das melhores festas que já fui na vida. Fui bem tratado, dormi em quarto bom, caminha macia”, disse nos Stories do Instagram.

Ele continuou com as críticas à Kéfera: “Ela foi comeu, pintou e bordou e agora está falando mal. Falou que ninguém é amigo de ninguém, mas as vezes em que eu fui para a Farofa, eu fiz amizades que trouxe para a vida. (…) Ela que é chata”.

O Estadão tentou contato com a artista para saber se ela tem algo a dizer sobre as declarações de Thomas Santana, mas não teve resposta até o momento desta publicação. O espaço segue aberto.

