Kéfera faz desabafo após críticas a seu corpo: ‘Deixem cada uma ter o corpo que quiser’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/02/2024 - 21:05 Para compartilhar:

Kéfera Buchmann usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 8, para desabafar sobre as críticas que vem recebendo por sua forma física e sua rotina de treinos intensos.

“No Twitter, tavam querendo me cancelar porque eu faço muito exercício. Aí alguém falou assim: ‘Não, porque ela esconde que fez lipo’. Gente, nunca escondi, já dei até o nome do doutor. Falaram que eu estou com hiperfoco, que isso é distúrbio, que eu só falo de academia”, começou ela em uma série de vídeos nos Stories de seu Instagram.

“Gente, vocês já pararam pra pensar que eu só posto sobre academia porque é o que eu quero mostrar?”, disparou a influenciadora fitness, destacando que é desgastante constatar que corpo vem sendo motivo de comentários.

“O mundo sendo o mundo e o corpo da mulher sendo pauta a todo custo. Cansativo. Essa questão do corpo da mulher, deixem cada uma ter o corpo que quer, e que goste, e que ache bonito. Isso não diz respeito a você, só à pessoa”, disse.

A influenciadora lembrou que as mudanças de seu corpo estão sob acompanhamento de profissionais especializados.

“Eu mostro aqui porque tem gente que gosta de acompanhar e se sente motivado. Tá incomodado? Retire-se. Eu tenho nutrólogo, nutricionista, dois treinadores, tudo o que eu faço são esses profissionais que estão me passando”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kéfera Buchmann (@kefera)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias