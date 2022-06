‘Keep Breathing’: Novo suspense de sobrevivência com Melissa Barrera ganha imagens; confira

A Netflix divulgou recentemente as primeiras imagens da minissérie de suspense ‘Keep Breathing‘, com Melissa Barrera, famosa por seu papel em ‘Pânico’. A produção será lançada na plataforma no dia 28 de julho.

“Após seu avião particular cair em uma fronteira remota no Canadá, a única sobrevivente Liv (Barrera) deve enfrentar o clima imperdoável da natureza e traumas pessoais para se manter viva”, diz a sinopse.





O elenco ainda contará com Jeff Wilbusch, Austin Stowell, Juan Pablo Espinosa, e Florencia Lozano. Maggie Kiley e Rebecca Rodriguez dirigiram os episódios.

Confira: