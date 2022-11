Keanu Reeves, astro de ‘Matrix, virá ao Brasil para evento

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2022 - 10:30 Compartilhe

Keanu Reeves foi confirmado como um dos convidados da Comic Con Experience, que acontecerá entre os dias 01 e 04 de dezembro. O astro virá ao evento para promover o quarto filme da franquia John Wick.

Presente na última edição virtual da CCXP Worlds, Reeves é mundialmente conhecido por grandes produções e franquias do cinema como Matrix e John Wick. A promessa é que o painel levante o público no auditório Thunder no sábado (03/12), às 19h30, e aumente a expectativa para o longa que estreia em março.

Para o evento, estão onfirmados os estúdios Prime Video, Globoplay, Netflix, o streamer Gaules, os quadrinistas Jim Starlin, Mark Waid, Aimée de Jongh, Laerte, Fabien Toulmé, Marcello Quintanilha, Jim Cheung e muitos outros.

