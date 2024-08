Kayky Brito revela que está se sentindo sozinho, mas nega vitimismo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/08/2024 - 14:43 Para compartilhar:

Prestes a completar um ano do atropelamento que o deixou entre a vida e a morte, Kayky Brito se mostrou reflexivo nas redes sociais. Desde que começou a mostrar aos seguidores sua rotina de reabilitação e retomada da sua vida normal, o ator tem publicado vídeos filosofando sobre a beleza da vida.

Na quarta-feira, 28, por exemplo, o artista fez um novo registro, dessa vez explicando que seus desabafos são em forma de agradecimento, e não, vitimização.

“Como é bom contemplar a vida! Estou feliz com a vida. Reparando as coisas nos mínimos detalhes, o helicóptero passando, sentindo o vento, olhando para as pessoas, isso faz diferença. Gravo esses vídeos constantemente para agradecer, não me vitimizar ou reclamar. É o que é na vida”, declarou.

“Compartilho com vocês os momentos de dúvidas, os felizes, e cá estou eu, num momento maravilhoso (…) Obrigada por tudo, por sempre estarem comigo, de coração”, completou o ator, que está no ar na atual novela das 19h da Globo, “Família é Tudo”.

Em outro vídeo, Kayky Brito falou sobre os momentos sozinho. O irmã de Sthefany Brito agradeceu pessoas da família. “Eu tenho vivido muitos momentos sozinhos mesmo. Não estou reclamando por estar sozinho, mas eu tenho estado muito sozinho. Isso me faz refletir muitas coisas. Me faz conversar com Deus”, afirmou.

“Sou muito grato por tudo o que aconteceu. Essa participação na novela, porque o trabalho mexe com a cabeça, né? Agradeço a Deus todo dia também porque tenho a base, a minha família, eu tenho uma mãe, um pai, uma irmã, sobrinho, tem o maior presente que é meu filho. Tenho um cunhado maravilhoso que cuida bem da minha irmã. Isso me faz ficar tranquilo. Faz querer vencer na vida”, acrescentou Kayky, sem mencionar a mãe de seu filho e ex-esposa, Tamara Dalcanale, com quem ficou casado até receber alta do hospital.

Acidente

Kayky Brito foi atropelado no dia 2 de setembro de 2023, enquanto atravessava correndo a Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O ator teve politrauma corporal e traumatismo craniano, seu estado de saúde chegou a ser gravíssimo, necessitando de uma reabilitação intensa após semanas de internação.

O caso foi investigado pela polícia do Rio e Bruno De Lucca, que estava com ele no momento do acidente, teve de prestar depoimento para explicar o motivo de não ter prestado socorro ao ator.

