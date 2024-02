Kayky Brito revela mudanças após o acidente: ‘Parece que tem um buraco na minha frente’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/02/2024 - 17:07 Para compartilhar:

O ator Kayky Brito, 35 anos, segue seu processo de reabilitação após ter sofrido um atropelamento, em setembro de 2023. Na última segunda-feira, 5, ele fez um desabafo nas redes sociais em que relata as mudanças que o acidente provocou em sua vida.

Em vídeo publicado nos Stories, o artista aconselhou quem estiver passando por um problema a pedir ajuda.

“Comigo, antes do acidente, eu sempre fui uma pessoa de bem com a vida. Até falava, ‘por que você tá de mal com a vida? A vida é maravilhosa’. Mas depois do fato, eu fiquei mais sensitivo de uma forma que parece que onde eu ando, tem um buraco na minha frente. Então, fique forte, fique bem. Porque na vida tudo passa”, disse ele.

Kayky Brito recebeu alta hospitalar no dia 29 de setembro, após ficar internado por quase um mês. A família do ator decidiu que ele seguiria com o trabalho e exercícios de reabilitação em casa, no Rio de Janeiro.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias