Kayky Brito recebe alta de hospital após acidente, diz boletim médico

O ator Kayky Brito, de 34 anos, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 29, conforme nota divulgada pelo Hospital Copa D’Or.

O artista estava internado desde o início do mês, quando foi atropelado em uma famosa avenida do Rio de Janeiro. Agora, Kayky seguirá com o processo de reabilitação em sua residência.

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito, internado desde o dia 2 de setembro de 2023, vítima de politraumatismos, recebeu alta hospitalar na tarde de hoje, com lesões corrigidas com sucesso e em condições de prosseguir com o processo de reabilitação em sua residência”, diz o comunicado.

