Kayky Brito mostra cicatrizes após acidente e motorista implora perdão: ‘Me deixa muito triste’

“Estou com dois parafusos enormes no quadril, mas não doem. O que dói é na hora de pôr a mão do guidão, por causa das cicatrizes, acho que 50 pontos eu levei. […] Tô me recuperando aos poucos, estou voltando, pedalar é um ato que gosto bastante e me sinto muito bem. Deus é bom o tempo todo”, detalhou Kayky.

Momentos depois, Diones publicou um vídeo no Instagram lamentando a situação do ator. “Eu estou vindo aqui para poder falar sobre um vídeo do Kayky Brito, que eu acabei de ver. […] Ele mostrando a cicatriz enorme no braço, a quantidade de pontos, falou que está com dois parafusos enormes na coluna. Então, isso me deixa muito triste, mesmo eu não tendo culpa, mas mexeu muito comigo”, disse.

O motorista também pediu novamente perdão ao ator: “Eu quero aqui te pedir, Kayky, perdão publicamente por ter causado isso em você, mesmo sem intenção, mesmo sem ter culpa, mas causei. Eu acho que eu preciso falar isso para você, tá?”.

