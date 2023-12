Kayky Brito, Larissa Manoela e outros: Google divulga personalidades mais buscadas em 2023

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/12/2023 - 10:03 Para compartilhar:

O Google divulgou nesta segunda-feira, 11, uma lista com os termos mais buscados em 2023, e separando também por categorias. Entre as celebridades, uma série de nomes chamam atenção.

A personalidade mais buscada foi Kayky Brito, seguido de Larissa Manoela, Ana Hickmann, Daniel Alves e Sidney Sampaio.

Relembre abaixo o que aconteceu com cada um deles neste ano:

No início de setembro, Kayky Brito foi atropelado no Rio de Janeiro, e ficou internado por cerca de um mês. Atualmente, ele segue em recuperação, mas já em sua casa.

Leia todas as notícias envolvendo Kayky Brito aqui

O ator estava atravessando uma importante avenida da cidade, de madrugada, quando foi atingido por um motorista de aplicativo, identificado como Diones da Silva Coelho.

Larissa Manoela foi outra personalidade muito buscada no Google, e o motivo foi após um caso envolvendo a atriz e apresentadora estourar na mídia. Larissa está na justiça contra os pais, após assumir sua carreira.

Leia todas as notícias envolvendo Larissa Manoela aqui

A atriz contou que chegou a ficar sem plano de saúde por falta de pagamento, e mostrou uma série de movimentações que seus pais faziam da sua conta para a deles. O caso foi exibido no Fantástico, da TV Globo, e também repercutiu em outras emissoras.

O caso envolvendo Ana Hickmann bombou na mídia recentemente. A apresentadora foi agredida pelo marido, Alexandre Correa, após uma discussão. O filho do casal teria visto a cena.

Leia todas as notícias envolvendo Ana Hickmann aqui

Ana não está mais com Alexandre, e segue recebendo muito apoio de famosas nas redes sociais. Recentemente, ela comentou inclusive que a defesa do marido quer ‘distorcer a realidade’ do que aconteceu.

Daniel Alves foi uma personalidade bastante buscada em 2023, por conta de ter sido indiciado formalmente por estupro na Espanha. Este episódio aconteceu em dezembro de 2022.

Leia todas as notícias envolvendo Daniel Alves aqui

Por conta do ocorrido, o jogador de futebol que está preso preventivamente desde janeiro deste ano.





Famoso por ter trabalhado na TV Globo e na Record TV, Sidney Sampaio também foi uma personalidade bastante buscada. Mas o que aconteceu com ele? Em agosto deste ano, o ator caiu da janela de um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Leia todas as notícias envolvendo Sidney Sampaio aqui

Na época, ele sofreu duas fraturas e não precisou passar por intervenção cirúrgica. Segundo o próprio Sidney Sampaio, em esclarecimento nas redes sociais, ele caiu por conta de um efeito colateral de um medicamento para dormir.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias