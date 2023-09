Kayky Brito: Hospital atualiza boletim do ator e fala em quadro ‘sob controle’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/09/2023 - 17:10 Compartilhe

O Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, divulgou nesta sexta-feira, 8, um novo boletim médico sobre o estado de saúde do ator Kayky Brito, atropelado na madrugada do último sábado, 2. Segundo a nota, o ator apresenta “quadro clínico sob controle e sem alterações nas últimas 24h.”

No boletim divulgado nesta quinta-feira, 6, os médicos destacaram que o ator apresentava “resposta satisfatória ao tratamento”.

Acidente

Kayky Brito foi atropelado na madrugada de sábado, 2, na Barra da Tijuca, no Rio. O acidente aconteceu por volta da uma hora da manhã. Um motorista de aplicativo dirigia o veículo e transportava uma mulher e a sua filha de 10 anos.

Vítima de politraumatismo, o ator foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e, na sequência, transportado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, zona sul carioca. Após os primeiros atendimentos, o ator foi transferido para o Hospital Copa D’Or, onde permanece até o momento.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias