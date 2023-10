Kayky Brito faz aniversário em meio a recuperação e polêmicas após atropelamento

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/10/2023 - 8:09 Compartilhe

Kayky Brito tem mais um motivo para celebrar a vida, pois completa 35 anos nesta sexta-feira, 6. A data acontece em meio a recuperação de um atropelamento que o deixou 27 dias na UTI. Além disso, marca a primeira semana de alta hospitalar do ator.

Apesar da ocasião especial, Kayky passa por alguns desafios na vida pessoal, especialmente no casamento. Segundo o “Portal Leo Dias”, os problemas conjugais dele com Tamara Dalcanale já vinham acontecendo antes do acidente. Contudo, um flagra do ator aparentemente flertando com outra mulher teria pesado ainda mais, resultando em um suposto término.

Outra relação que está abalada é amizade de Kayky com Bruno de Luca. Em depoimento na delegacia, o apresentador alegou não saber que o ator havia sido atropelado; ele não será indiciado por omissão de socorro. Desde o acidente eles não se encontraram; Bruno aguarda liberação da família do artista para reencontrá-lo.

Mesmo em casa, Kayky Brito não voltou a usar as redes sociais, nem para agradecer o apoio do público. Até o momento desta publicação, os familiares do ator não fizeram publicações em homenagem ao aniversário dele.

