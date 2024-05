Kayky Brito fala sobre nova fase na carreira após acidente: ‘Ser proativo na vida’

Thais Fonsecai Thais Fonseca - https://istoe.com.br/author/thaisfonsecajornal/Thais Fonseca, 44 anos, pernambucana de Recife, carioca por acidente. Na cidade do Rio de Janeiro-RJ exerço a minha paixão pelo jornalismo e boa informação. Saí dos anos 80, mas os anos 80 não saíram de mim e é dessa época o Pop que eu curto. Cyndi Lauper é minha diva. Trabalhei como assessora de imprensa nas áreas pública e privada, como repórter de Polícia no Jornal Povo do Rio, editora na Agência de Notícias das Favelas (ANF). Na IstoÉ Gente me encontrei como redatora de entretenimento. E-mail: thaisfonsecajornal@gmail.com 06/05/2024 - 16:04 Para compartilhar:

Kayky Brito, 35 anos, contou uma novidade animadora aos fãs, agora que o seu processo de recuperação está bem avançado. Ele abriu o coração e falou como tem encarado a vida após sofrer um grave acidente.

O ator sofreu um atropelamento, em setembro de 2023, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, e teve traumatismo craniano e um quadro de politrauma corporal. Após quase um mês de internação, ele recebeu alta do hospital e continuou o processo de recuperação em casa, com sessões de fisioterapia.

“Estou sempre em busca de ser proativo na vida. Estou na construção”, declarou ele em entrevista ao jornal carioca Extra.

Recentemente, ele gravou o filme “A Caipora” ao lado de artistas como Camilla Camargo, Nill Marcondes e Sérgio Hondjakoff.

Além de, muito em breve, os fãs poderem conferir nova atuação de Kayky Brito na telona, já é possível matar as saudades do ator na reprise de “Alma Gêmea”, novela de 2005 que está sendo reexibida atualmente nas tardes da Globo. Na trama de Walcyr Carrasco, ele interpretou o personagem Gumercindo, um jovem apaixonado por Kátia (Rita Guedes).

“Ele [personagem] estava sempre em apuros por sua descoberta da paixão por Kátia e por conta da própria adolescência. A nostalgia marca quando são bons momentos e hoje começo a me considerar maduro vendo estas cenas em que era novinho”, disse ele.

Vale lembrar que, recentemente, Kayky Brito deixou uma mensagem para Diones da Silva, o motorista que o atropelou, reconhecendo ter errado em atravessar a via quando os carros estavam circulando, o que ocasionou o seu acidente.

O ator enviou um comentário em uma publicação do motorista, e aproveitou para agradecer por ele ter prestado socorro.

“Errei ao cruzar uma avenida em movimento de carro, tive a sorte de ser você que dirigia com cautela e me socorreu! Obrigado, Diones”, escreveu ele no vídeo postado pelo motorista em que ele pede desculpas ao ator pelo ocorrido.

