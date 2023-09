Kayky Brito é transferido para hospital particular

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/09/2023 - 18:21 Compartilhe

Kayky Brito, de 34 anos, foi transferido para o Hospital Copa D’or, em Copacabana, no Rio de Janeiro. De acordo com a Globo News, o ator foi sedado e intubado para respirar melhor.

Atropelado na madrugada deste sábado, 2, na Barra da Tijuca, Kayky foi socorrido inicialmente no Hospital Municipal Miguel Couto. Ele foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano, e o estado dele é considerado gravísssimo.

Na tarde deste sábado, o artista passou por novos exames antes de ser transferido para o hospital particular.

Motorista diz que foi surpreendido

Kayky estava com o ator Bruno De Luca e mais um amigo no Quiosque Dona Maria, no posto 6, na praia da Barra, quando decidiu ir até o seu carro buscar um pertence. No trajeto, ele foi atropelado pelo motorista de aplicativo Diones da Silva.

O motorista do automóvel foi encaminhado ao 16ªDP (Barra da Tijuca). Em depoimento, o condutor do veículo disse que foi surpreendido por Kayky, que teria cruzado “a pista repentinamente correndo”.

O motorista alegou que estava dentro da velocidade permitida na via, mas que não teve tempo de evitar a colisão com o ator. “A vítima foi atingida pela parte frontal esquerda do veículo e foi ao solo com o impacto”, diz trecho do boletim ao qual o jornal Folha de S.Paulo teve acesso.

