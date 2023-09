Kayky Brito é atropelado na Barra da Tijuca, no Rio; estado é grave

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/09/2023 - 10:13 Compartilhe

O ator Kayky Brito, 34 anos, foi atropelado na madrugada deste sábado, 2, na Avenida Lucio Costa, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo a secretaria municipal de Saúde, o estado dele é considerado gravísssimo.

Kayky foi socorrido para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul da capital fluminense, onde segue internado no CTI. Ele foi atingido por um carro de passeio ao atravessar a via.

O ator, que é irmão de Stephany Brito, foi socorrido por militares do Corpo de Bombeiros, e chegou a apresentar problemas de respiração antes de ir para o hospital.

