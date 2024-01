Kayky Brito compartilha rotina de fisioterapia na piscina, quatro meses após acidente

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/01/2024 - 21:34 Para compartilhar:

Kayky Brito, 35 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram sua rotina de exercício na fisioterapia, quatro meses após o grave acidente que sofreu.

Neste sábado, 20, ele publicou um vídeo para mostrar uma sessão na piscina, com parte do tratamento para reabilitação. O ator foi atropelado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

“Isso é só um vídeo para dizer pra vocês que a fisioterapia é todo dia. Eu morro de saudades de conversar com vocês. Ando meio afastado, me recuperando, mas tenho muita saudades”, disse ele nos Stories.

Após o atropelamento, na madrugada de 2 de setembro de 2023, o ator foi submetido a cirurgias para fixação de fratura na pelve e no braço direito. Ele ficou um mês no hospital e segue o tratamento em casa.

