Kayky Brito: Bruno De Luca estaria apreensivo sobre sua carreira após acidente, afirma colunista

O ator e apresentador Bruno De Luca estaria abatido e apreensivo em relação à sua carreira após ter virado alvo de críticas por sua postura diante do acidente com Kayky Brito.

De acordo com o colunista Valmir Moratelli, da Veja, o famoso estaria com receio de que a repercussão prejudique seu futuro profissional.

De Luca estaria emocionalmente abalado e até mesmo se sentindo desamparado, já que não tem recebido apoio público de nenhum amigo famoso como, ainda segundo o colunista.

Vale destacar que alguns artistas sempre foram muito próximos ao apresentador, como Luciano Huck, Carolina Dieckmann, Fernanda Souza e André Marques.

O colunista revelou, ainda, que De Luca não pretende se manifestar publicamente até que Kayky Brito se recupere e os dois possam conversar.

Internado em hospital na zona sul do Rio de Janeiro, o ator vem apresentando melhora gradativa em seu quadro clínico, a sedação foi retirada e já respira sem a ajuda de aparelhos.

O acidente aconteceu na madrugada do dia 2 de setembro, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense.

A reação de Bruno De Luca, que estava em companhia do ator, gerou pesadas críticas do público. Ele saiu do local do acidente sem prestar socorro e chegou a alegar que apesar de saber do acidente, não tinha o conhecimento de que a vítima era o amigo.

