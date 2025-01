Kauê defende três pênaltis, Corinthians supera o Ituano e encara o Vasco nas quartas da Copinha

Maior vencedor da Copa São Paulo de Juniores, com 11 títulos, e atual campeão, o Corinthians sofreu nesta sexta-feira, mas contou com uma grande atuação do goleiro Kauê para se classificar para as quartas de final. Nos 90 minutos, o goleiro fechou o gol, garantiu o empate sem gols e nas penalidades defendeu três cobranças para eliminar o Ituano por 5 a 4.

Nas penalidades, o Corinthians chegou a ficar em desvantagem. Foi quando Kauê começou a brilhar e defendeu a cobrança de Kauan. Nas alternadas, Kauê salvaria o time novamente, pegando a batida de outro Kauan e na última penalidade, defendeu o chute de Matheusinho, para completar a noite de ouro do goleiro promissor.

O adversário nas quartas será o Vasco, que eliminou o Flamengo-SP, por 5 a 3. O jogo deve acontecer no domingo. As datas ainda serão definidas pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

A primeira etapa foi equilibrada entre as duas equipes. Com a proposta de se defender, o Ituano foi forte defensivamente, buscou surpreender nos contra-ataques e na bola parada. A estratégia funcionou, mas parou em grandes defesas do goleiro Kauê.

Já o Corinthians ditou o ritmo do duelo. Com boas transições, chegava com facilidade na área adversária, mas apostou na individualidade de seus jogadores. A melhor chance saiu em jogada de Nicollas, que só não marcou pois a bola explodiu na trave.

O segundo tempo manteve o ritmo intenso. Os times não abriram mão de suas estratégias e seguiram deixando o duelo movimentado. Do lado corintiano, o goleiro Kauê continuou como o grande destaque, fechando o gol e frustrando o Ituano.

Apesar de manter mais a posse de bola, o Corinthians não tinha precisão nas finalizações e pecava hora das conclusões, principalmente no último terço do campo. Na reta final, já desgastados, as duas equipes fizeram substituições prevendo as cobranças de penalidades.

CONFIRA OS CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL

Criciúma-SC x Ferroviária-SP

São Paulo-SP x Cruzeiro-MG

Palmeiras-SP x Grêmio-RS

Corinthians-SP x Vasco-RJ

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA SEXTA-FEIRA

Flamengo-SP 3 x 5 Vasco-RJ

Audax-SP 0 x 4 Palmeiras

Grêmio-RS 2 (5) x (4) 2 Red Bull Bragantino-SP

Ituano-SP 0 (4) x 0 (5) Corinthians-SP