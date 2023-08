Kauan, da dupla com Matheus, se desculpa após jogar microfone e abandonar palco de show

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/08/2023 - 4:02 Compartilhe

Os últimos dias não têm sido fáceis para o cantor Kauan, que faz dupla com Matheus. Neste sábado, 29, o cantor foi filmado abandonando, irritado, o palco da Festa do Peão de Tabapuã, interior de São Paulo, após arremessar seu microfone. A repercussão do fato fez com que o sertanejo viesse a público nesta quarta-feira, 2, para se desculpar.

Em nota à imprensa, a assessoria da dupla afirmou que o cantor teve uma crise de ansiedade no palco. Veja:

“Como já viram, não tive uma atitude madura e profissional, quero pedir perdão por isso e dizer que não vai se repetir! Minhas sinceras desculpas ao público de Tabapuã/SP!! E aos meus fãs que eu amo!”, começou Kauan, em justificativa postada em seu Instagram.

“Queria também conversar com vocês, que do lado de cá existe um ser humano cheio de imperfeições! Há algum tempo venho tratando minha ansiedade, minhas crises de pânico. Quem me acompanha sabe que eu não ando muito de avião, e eu estou tratando, mas não é fácil lidar com traumas! Não são problemas resolvidos em 2 sessões na terapia… Leva tempo, e às vezes uma gota faz com que transbordemos.”

Na sequência, o sertanejo revelou que, sob efeito de medicações, agiu por impulso.

“Nesse dia eu errei… Eu estava cansado, medicado para ansiedade e agi por impulso! Isso não diminui meu amor pelo trabalho, meu amor pela música, meu respeito pelos meus fãs! Eu cheguei aonde estou por vocês… E a vocês devo essa explicação!”, admitiu.

“A escolha de viajar sempre de carro, fazer mais de 5 mil km por semana é minha, a responsabilidade de estar sempre nos meus compromissos é minha! Mas sinto que não tive quando deixei o palco e vocês! Que esse meu erro sirva como aprendizado para mim, para que eu pense antes de agir… E também como amadurecimento”, escreveu o cantor, que recebeu centenas de comentários de apoio de seu público.

