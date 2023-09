Katy Perry vende direitos de cinco álbuns por mais de R$ 1 bilhão

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 20/09/2023 - 4:06 Compartilhe

A cantora Katy Perry assinou um acordo para vender os direitos de cinco de seus álbuns de estúdio lançados entre 2008 e 2020, incluindo “Teenage Dream”, para a Litmus Music, apoiada por Carlyle, disse a empresa de direitos musicais na segunda-feira (18).

“One of the Boys”, “PRISM”, “Witness” e “Smile” são os outros quatro álbuns de estúdio que fazem parte do acordo.

A Billboard informou que o negócio foi avaliado em US$ 225 milhões (aproximadamente R$ 1,125 bilhão), citando fontes. A empresa de private equity Carlyle não quis comentar o valor do negócio.

Os cinco álbuns de estúdio foram lançados sob o contrato de Perry com a Capitol Records, cujo ex-presidente Dan McCarroll é cofundador da Litmus Music.

A Hipgnosis Songs, apoiada pela Blackstone, e outras empresas de investimento adquiriram nos últimos anos catálogos musicais de artistas como Justin Bieber e Bob Dylan, à medida que a ascensão do streaming transforma suas músicas em uma fonte confiável de receita.

Com Perry, a Litmus Music tem acesso a um artista que alcançou a fama em julho de 2008 com a faixa “I Kissed A Girl” e ganhou 13 indicações ao Grammy e cinco MTV Video Music Awards.

