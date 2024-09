Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/09/2024 - 13:55 Para compartilhar:

A cantora Katy Perry foi entrevistada pelo Mais Você, programa de Ana Maria Braga, nesta sexta-feira, 20. Além de provar alguns dos quitutes brasileiros, ela revelou detalhes sobre seu único show que faz no Brasil, nesta sexta-feira, 20, no ‘Rock in Rio 2024‘. Ela vai apresentar, no festival, seu novo álbum 143.

“Eu escolhi essa data por causa dos meus fãs brasileiros, que são muito incríveis para mim. Foi a minha oportunidade de dar a eles o que queriam”, disse.

“Eles têm me apoiado por tanto tempo. Eu tenho orgulho de estar no Brasil para o lançamento de 143“, disse, em entrevista à repórter Luiza Zveiter para o programa matinal. Além do Mais Você, a cantora compareceu ao Estrela da Casa, na quarta-feira, 18.

Sobre o nome do disco, que significa “amor”, a americana completou: “Isso não é uma coincidência. Tudo parece estar alinhado para que eu lançasse [o álbum] nesta data, nesse show lindo que criei apenas para o Rock in Rio, apenas para o Brasil. Eu nunca vou fazer esse show de novo. Ele é apenas para o Brasil”, completou.

Ela também provou coxinhas, pães de queijo recheados e pudim de leite durante o programa. Ao provar a coxinha, sua favorita, ela brincou: “Eu quero 14 dessas. Saúde”.

