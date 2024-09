Katy Perry participa nesta quarta-feira do ‘Estrela da Casa’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/09/2024 - 9:17 Para compartilhar:

O Estrela da Casa confirmou a participação da cantora americana Katy Perry na edição desta quarta-feira, 18, por meio das redes sociais. O horário também foi revelado: “na hora do almoço”. Segundo Ana Clara, que apresenta o reality, a cantora passará pelo Estrela da Casa antes de ensaio para seu show no Rock in Rio. Ela também lançará seu álbum, 143, aqui no Brasil, em 20 de setembro.

Nas redes sociais, a emissora Globo revelou mais sobre a atração, em vídeo com Ana Clara: “Antes de ensaiar pro show que ela vai fazer no Rock in Rio, ela vem visitar a nossa casa, dar um alô para a galera. Vai ser na hora do almoço”.

A participação da cantora no programa pode ser assistida pelo Globoplay ou pela televisão aberta, durante uma “pausa especial”, completou a apresentadora do Estrela da Casa.

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais