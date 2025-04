Katy Perry conclui voo ao espaço com tripulação 100% feminina

SÃO PAULO, 14 ABR (ANSA) – A cantora pop americana Katy Perry fez nesta segunda-feira (14) uma breve viagem ao espaço com uma tripulação totalmente feminina, no âmbito de um programa de turismo espacial promovido pela empresa Blue Origin, do bilionário Jeff Bezos.

Além da estrela da música, participaram do voo NS-31 a jornalista Lauren Sánchez, noiva de Bezos, a cientista e empreendedora Aisha Bowe, a bioastronáutica e pesquisadora Amanda Nguyen, a jornalista Gayle King e a produtora de cinema Kerianne Flynn.

A Blue Origin começou a enviar turistas ao espaço em 2021, por meio da nave “New Shepard” (“Novo pastor”, em tradução literal), e já transportou mais de 50 pessoas em voos suborbitais, ou seja, sem escapar da gravidade da Terra.

Ainda assim, a cápsula supera a chamada Linha de Kárman, situada 100 km acima do nível do mar e considerada a fronteira do espaço, onde as seis tripulantes puderam experimentar a sensação de microgravidade.

Assim como programado, o foguete retornou à base de lançamento no deserto do Texas, enquanto a cápsula, após pouco mais de 10 minutos de voo, pousou na mesma região com a ajuda de paraquedas. Ao sair da nave, Sánchez abraçou Bezos, enquanto Katy Perry ergueu um braço para o alto e depois beijou o desértico solo texano.

Essa é a primeira missão espacial com uma tripulação exclusivamente feminina desde a Vostok 6, em 1963, quando a cosmonauta soviética Valentina Tereshkova completou quase 50 órbitas ao redor da Terra sozinha. (ANSA).