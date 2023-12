Katiuscia Canoro viraliza ao se retratar três vezes seguidas e diverte fãs: ‘É a última vez, eu juro’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/12/2023 - 16:10 Para compartilhar:

A atriz e humorista Katiuscia Canoro, 45 anos, repercutiu nas redes, no último fim de semana, ao se confundir e acabar se desculpando três vezes seguidas ao divulgar um presente. A artista ganhou destaque por interpretar Lady Kate, no humorístico Zorra Total, da TV Globo.

Tudo começou na sexta-feira (8), quando ela publicou um vídeo exibindo um ‘kit de gin tônica’, que ganhou da Netflix. É que, ao agradecer o mimo, ela se confundiu e, em vez de divulgar o filme ‘União Instável’, cujo elenco ela integra, acabou citando o reality show ‘Casamento às Cegas’.

No dia seguinte (sábado, 9), a artista resolveu se retratar, mas acabou gerando nova confusão ao trocar os nomes das atrações.

“Oi, gente. Bom-dia com filtro. Eu vim aqui me retratar… Porque ontem eu postei aqui — eu já não gosto muito de postar porque faço m* — o presente que ganhei da Netflix. A Netflix me deu um kit de gin, coisa também que não dá para dar pra mim, porque não tenho maturidade para beber pouco”, brincou ela, que logo falou sobre a troca de nomes.

“Vim aqui agradecer e coloquei que eu tinha feito o filme ‘Casamento às Cegas’, mas não é nem um filme, é um reality. O filme que fiz se chama ‘União Instável'”, concluiu ela em seu pedido de desculpas.

Porém, a atriz resolveu fazer nova retratação e publicou outro vídeo para esclarecer que não teve intenção de falar mal do reality.

“Oi, gente. Agora eu tomei um banho, esfriei melhor a cabeça, voltei aqui no vídeo que fiz, e aí parece que eu estou falando mal do ‘Casamento às Cegas’, mas não foi isso que eu quis dizer”, afirmou ela.

Novamente, e pela terceira vez, Katiuscia Canoro comentou o recebido que ganhou da plataforma de streaming para deixar claro que gostou do presente.

“Gente, eu vou precisar me retratar mais uma vez, é a última vez, eu juro. Parece que eu não gostei do presente, eu amei o presente, mesmo! Falei que não tenho maturidade para beber pouco, é verdade, mas amei, eu amo gin”, finalizou ela.

Nas redes sociais, os internautas se divertiram com a sucessão de retratações da humorista, que acabaram viralizando.

“Gente, ri demais com a retratação da retratação”, disse uma seguidora na postagem no Instagram. “Tô passando mal com as 3 retratações seguidas da Katiuscia Canoro”, publicou um perfil no x-Twitter, ao compartilhar o vídeo da atriz. “Meu Deus eu ri tanto agora que vou ser obrigada a assistir tanto o filme quanto o reality”, escreveu uma fã no microblog.

