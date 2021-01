Katia Vaskys é nomeada como gerente geral da IBM no Brasil

A IBM anunciou que Katia Vaskys foi nomeada ao cargo de gerente geral da companhia no Brasil. Ela é a primeira mulher a ocupar o posto na história da subsidiária brasileira e será responsável pelo desenvolvimento da estratégia da companhia no País, ajudando a acelerar a transformação digital de clientes e parceiros com nuvem híbrida aberta e inteligência artificial. Ela sucede Tonny Martins, nomeado gerente geral da IBM na América Latina em outubro do ano passado.

“Em um momento de inflexão dos negócios, com a aceleração de tecnologias que transformam indústrias e a sociedade, é um privilégio e uma honra liderar uma equipe tão diversa e talentosa em uma companhia que se reinventa constantemente”, disse Katia, em nota. “Acredito na união de todo ecossistema – parceiros de negócios, startups, desenvolvedores, e empresas – como caminho essencial para acelerar a inovação aberta em apoio a uma nova era digital, fundamentada em nuvem híbrida aberta e IA.”

Na IBM Brasil desde 2010, a executiva atuava recentemente como a principal executiva para contas de indústria na companhia, coordenando equipes técnicas e de vendas.

Anteriormente, Katia foi diretora presidente da Teradata Brasil e ocupou posições técnicas em consultoria e arquitetura de sistemas em empresas como Oracle, SAP e Siebel Systems.

