Kátia, do Fat Family, atualiza fãs sobre estado da filha: ‘Está conversando’

Kátia Cipriano, cantora do grupo Fat Family, atualizou os fãs sobre o quadro da filha, Daiana, que está na UTI. “Estou passando aqui para agradecer as orações pela vida da Dadá. De ontem para hoje, ela já apresentou melhora, se comunicou comigo pelos olhos, o tratamento está fluindo e vamos continuar orando. Agradeço de coração”, disse ela. Durante o dia, a artista trouxe outra novidade: “Dadá está conversando”, disse ela, emocionada. Ela aproveitou para agradecer as orações em nome da filha.

Daiana Cipriano está internada para o tratamento de uma pneumonia grave. Depois de ter sido induzida ao coma, a jovem foi extubada nesta sexta-feira (12).

