Kate Middleton voltará a compromissos públicos em 8 de junho

LONDRES, 5 MAR (ANSA) – Afastada dos holofotes desde que foi internada para uma cirurgia abdominal de emergência, em meados de janeiro, a princesa de Gales, Kate Middleton, participará de seu primeiro compromisso oficial em 8 de junho, informou o governo britânico nesta terça-feira (5).

Segundo a nota do Ministério da Defesa do governo do premiê Rishi Sunak, Kate marcará presença no desfile militar feito por ocasião das comemorações oficiais do aniversário do soberano – que não coincidem com o aniversário cronológico, que no caso do rei Charles III é em 14 de novembro.

A expectativa é de que a princesa esteja em “plena forma, podendo rever pessoalmente a tropa com seu uniforme”, especifica o governo, que não exclui a possibilidade dela assumir outros compromissos públicos antes de 8 de junho.

O comunicado é divulgado no momento em que são divulgadas diversas teorias da conspiração sobre o que de fato aconteceu com a esposa do príncipe William e seu possível “desaparecimento”.

Ontem (4), porém, Kate foi vista em público pela primeira vez após seis semanas. Em uma imagem publicada pelo site Entertainment Tonight, citando uma testemunha ocular, a princesa aparece usando óculos escuros pretos em um carro dirigido por sua mãe, Carole, perto de Londres.

A fotografia não foi publicada na imprensa britânica, tendo em vista que o palácio de Kensington já havia pedido que Kate pudesse “se recuperar em privado”.

A princesa, de 42 anos, foi submetida a uma cirurgia no abdômen em janeiro passado e precisou ficar 13 dias hospitalizada. O motivo do procedimento não foi divulgado. Na ocasião, no entanto, a monarquia britânica disse que ela ficaria em repouso e deveria retornar sua agenda pública na Páscoa. (ANSA).

