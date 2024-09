Kate Middleton volta ao trabalho após encerrar quimioterapia

Da Redação com Ansai Da Redação com Ansa - https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-ansa/ 18/09/2024 - 15:41 Para compartilhar:

A princesa de Gales, Kate Middleton, esposa do príncipe William, participou do seu primeiro compromisso oficial após confirmar o fim do tratamento contra um câncer.

A mulher do herdeiro do trono britânico sediou no Castelo de Windsor, na Inglaterra, uma reunião com os gestores de um projeto de caridade para crianças que ela patrocina.

De acordo com a emissora britânica BBC, o evento foi “mais um pequeno passo” rumo a um retorno pleno à vida pública que ainda está por vir.

No início do mês, a princesa de 42 anos anunciou que terminou o seu tratamento de quimioterapia contra um câncer. Ela admitiu em um vídeo que foi um período muito complicado.

Middleton foi diagnosticada com a doença depois de ser internada para uma cirurgia no abdômen e ter passado um longo período sem aparecer publicamente, que causou especulações nas redes sociais e na imprensa mundial sobre seu estado de saúde.