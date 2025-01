Kate Middleton visita hospital onde fez tratamento contra câncer

LONDRES, 14 JAN (ANSA) – A princesa de Gales, Kate Middleton, visitou nesta terça-feira (14) o hospital de Londres no qual recebeu tratamento para o câncer para agradecer o cuidado e apoio da equipe médica que a acompanhou durante a batalha contra a doença.

Esta é a primeira vez que o nome do “The Royal Marsden Hospital”, onde a esposa do príncipe William realizou o longo ciclo de quimioterapia, encerrado em setembro passado, é divulgado.

“A princesa queria fazer a viagem para mostrar sua gratidão à equipe incrível, mas também destacar o atendimento e o tratamento de liderança mundial que o Marsden oferece”, declarou um porta-voz do Palácio de Kensington.

Nas imagens divulgadas pela imprensa britânica, Kate pode ser vista conversando com alguns pacientes em um quarto de hospital usado para sessões de quimioterapia.

Por ocasião da sua visita, também foi anunciado que a princesa se tornou patrona do Royal Marsden, juntamente com o seu marido, o herdeiro do trono William, que já era.

O Royal Marsden Hospital é uma instalação administrada pelo NHS, o serviço público de saúde britânico, com uma seção interna dedicada aos pacientes que desejam receber tratamento pago de forma privada, e é considerado um centro de referência de tratamentos oncológicos.

Até agora, só o nome da clínica privada, a London Clinic, onde a princesa foi submetida a uma complexa e longa cirurgia abdominal há exatamente um ano, havia sido revelado.

A visita acontece poucos dias depois do aniversário de 43 anos de Kate, que marcou para ela um renascimento após o “período mais difícil da sua vida”, como ela mesma definiu os meses dominados por problemas de saúde.

Desde que anunciou que estava com câncer, Kate apareceu publicamente apenas duas vezes: em junho, ao participar do desfile de aniversário do rei Charles III, e em julho, quando assistiu ao jogo final do torneio de tênis de Wimbledon, no Reino Unido.

Em vídeo divulgado em setembro passado, ela revelou ter concluído seu tratamento quimioterápico, mas disse que seu “caminho para a cura e para a total recuperação é longo”.

