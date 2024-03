Kate Middleton reaparece com filhos e agradece apoio após cirurgia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/03/2024 - 10:26 Para compartilhar:

A princesa de Gales, Kate Middleton, reapareceu nas redes sociais neste domingo, 10, em uma foto ao lado dos filhos. O registo foi divulgado na conta oficial do príncipe e da princesa de Gales para marca os Dia das Mães, na Inglaterra.

“Obrigado por seus bons votos e apoio contínuo nos últimos dois meses”, dizia a mensagem. De acordo com o Palácio de Kensington, a foto foi tirada pelo príncipe William no Castelo de Windsor no início desta semana.

Kate Middleton está se recuperando de uma cirurgia abdominal realizada em janeiro. O príncipe William se afastou temporariamente de alguns compromissos oficiais para ajudar a cuidar dela e de seus filhos.

Ela foi internada na London Clinic – o hospital privado onde o rei Charles foi submetido a tratamento para um aumento da próstata – para uma operação planejada em 16 de janeiro.

A ausência prolongada de Kate dos olhos do público alimentou especulações sobre seu paradeiro e bem-estar. No entanto, os detalhes da condição da princesa não foram revelados. O Palácio de Kensington informou anteriormente que a cirurgia não estava relacionada ao câncer e que Kate desejava que suas informações médicas pessoais permanecessem privadas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias