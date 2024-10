Kate Middleton faz 1ª aparição pública após câncer

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/10/2024 - 16:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 11 OUT (ANSA) – A princesa de Gales, Kate Middleton, fez sua primeira aparição pública na última quinta-feira (10) após completar tratamento contra câncer com quimioterapia.

Acompanhada de seu marido, o príncipe William, eles visitaram um centro comunitário em Southport, na Inglaterra.

O local sofreu um atentado a faca no final de julho, que vitimou três meninas de seis, sete e nove anos, além de ferir oito menores e dois adultos. O suspeito, de 17 anos, foi preso no local.

O casal real escolheu Southport para marcar a volta de Kate aos compromissos públicos a fim de “expressar apoio à comunidade e ouvir relatos sobre como a população local se uniu enquanto a cidade se recuperava” após o ataque, que chocou o país.

Eles conversaram com os familiares das crianças mortas, com a professora de dança presente no atentado e com policiais e membros da equipe de resgate que trabalharam no caso.

Em março, Kate revelou em suas redes sociais que estava com câncer, sem especificar o tipo. Em 9 de setembro, ela anunciou que havia encerrado o tratamento de quimioterapia no combate ao tumor. (ANSA).