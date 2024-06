Kate Middleton está em tratamento exaustivo e muito doente para aparecer em público, diz biógrafa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/06/2024 - 18:55 Para compartilhar:

Kate Middleton, a Princesa de Gales, revelou em março último que está em tratamento contra o câncer, após uma onda de especulações na mídia britânica e internacional.

Agora, a esposa do príncipe William está muito doente e sendo submetida a um tratamento exaustivo contra a doença, segundo afirmou a escritora Lady Colin Campbell, que tem fontes diretas com a Família Real britânica.

“Ela tem que se reservar para se recuperar e poder cuidar dos três filhos, que são muito pequenos. É simples assim: ela está doente demais para ser ativa”, disse ela em recente entrevista para a revista espanhola Mujer Hoy.

Campbell é autora da primeira biografia da Princesa Diana (1961-1997), mãe do príncipe William, que também foi Princesa de Gales.

A escritora disse, ainda, acreditar que Kate Middleton poderá assumir alguns compromissos em 2024, mas que ainda deve demorar.

A Princesa de Gales está afastada de sua vida pública desde antes mesmo do anúncio da doença. Apesar de ter se pronunciado sobre as especulações, confirmando estar com câncer, ela não entrou em detalhes sobre a doença.

“Os britânicos estão muito conscientes das circunstâncias muito adversas que o Príncipe William está tendo que viver. Ele está fazendo o que qualquer um poderia fazer em seu lugar”, avaliou ela.

O Rei Charles III, 76 anos, que assumiu o trono há 1 ano e 9 meses após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, aos 96 anos, também foi diagnosticado com câncer recentemente. Assessores informaram que detalhes do seu funeral vêm sendo frequentemente atualizados para não serem surpreendidos com a morte do rei.