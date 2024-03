Kate Middleton escreveu sozinha, e muito rapidamente, pronunciamento para acabar com as fofocas, afirma jornal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/03/2024 - 20:53 Para compartilhar:

A Princesa de Gales, Kate Middleton, está se tratando de um câncer, que foi anunciando nessa sexta-feira, 22, e chocou pessoas em todo o mundo. Segundo o jornal ‘The Sunday Times’, a mulher do Príncipe William escreveu “sozinha, muito rapidamente” o próprio pronunciamento.

“Não se tratava realmente do drama das últimas semanas, embora obviamente isso tenha sido perturbador. Ela sentiu que tinha que fazer isso por causa de quem ela é. É mais porque ela sabe que é uma figura pública e tem uma responsabilidade de liderança mais ampla”, afirmou uma fonte que é muito próxima de de Kate.

Em conversa com o jornal, o amigo da Princesa garantiu ainda que “foi tudo ela, ela escreveu cada palavra, tudo aconteceu muito rapidamente”. Desta forma, ela poderia acabar com as teorias das conspirações.

