Kate Middleton é aplaudida em Wimbledon em 2ª aparição pública

LONDRES, 14 JUL (ANSA) – A princesa de Gales Kate Middleton participou neste domingo (14) da final masculina de Wimbledon, junto com sua filha, Charlotte, em seu segundo compromisso público desde que anunciou sua luta contra um câncer.

A esposa do príncipe William foi ovacionada ao entrar no camarote real para acompanhar a disputa entre Carlos Alcaraz e o sérvio Novak Djokovic, na qual o espanhol venceu seu segundo título do torneio.

A futura rainha, acompanhada por Charlotte, sorriu e agradeceu aos 15 mil presentes na quadra central com um breve aceno de mão pela calorosa recepção. No final da partida, Kate entregou o troféu a Alcaraz, que bateu Djokovic por 3 sets a 0.

Esta é a segunda aparição pública da princesa de Gales, após ela ter participado do desfile de aniversário do Rei Charles III, no dia 15 de junho. Kate passou por uma cirurgia de abdômen em 17 de janeiro e chegou a ficar quatro meses longe dos holofotes.

(ANSA).