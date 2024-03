Kate Middleton assume ter manipulado imagem com filhos e faz retratação

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/03/2024 - 9:34 Para compartilhar:

As redes sociais do Palácio de Kensington, que representam William e Kate Middleton, foram atualizadas nesta segunda-feira, 11, por um pedido de desculpas supostamente escrito pela princesa de 42 anos. Na retratação, Kate explica a polêmica de sua foto com os filhos divulgada no domingo, 10, que foi retirada de bancos de agências de notícias após suspeitas de manipulação.

“Como muitos fotógrafos amadores, eu ocasionalmente faço experimentos com edição. Queria expressar minhas desculpas por quaisquer confusões que a fotografia em família que compartilhamos ontem possa ter causado. Espero que todos os que celebram tenham tido um Dia das Mães muito feliz”, escreveu o perfil do casal no X/Twitter.

Veja:

Entenda o caso

No domingo, 10, agências de mídia como Associated Press (AP), Reuters, Getty Images e Agence France-Presse (AFP) emitiram “kill-notices”, avisos para que a imagem de Kate e seus três filhos, que foi divulgada pelo Palácio de Kensington, não fosse usada por suspeitas de manipulação.

O detalhe que gerou burburinho entre as agências foi uma “inconsistência no alinhamento da mão esquerda da princesa Charlotte”.

O fato de essa ter sido a primeira “foto” oficial de Kate após uma cirurgia abdominal e um longo período de reclusão levantou suspeitas de internautas.

“Eu estou tendo problemas em acreditar que a família real mais famosa do mundo — e a mulher que será rainha — saiu brincando com Photoshop e divulgou uma foto de família, feita para acabar com rumores de seu paradeiro, sem ninguém do alto escalão inspecioná-la. Não acredito”, respondeu uma, à publicação oficial do Palácio.

“É triste que eles tenham feito Kate levar a culpa por isso”, teorizou outra.

